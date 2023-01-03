أنباء عن أزمة بين رونالدو وجورجينا!

A + A -

تم تأجيل حفل زفاف نجم كرة القدم العالمي المنتقل حديثا لصفوف نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، ورفيقته جورجينا رودريغيز ، بعد أن تعرضا لبعض المشاكل في علاقتهما، وفقا لتقرير لصحيفة "الماركا".



وتلقى رونالدو مؤخرا سيارة "رولز رويس" يُعتقد أنها تساوي 350 ألف يورو من جورجينا كهدية عيد الميلاد، لكن كل شيء "لم يكن جيدا" بينهما.



من المعروف أن رونالدو من محبي السيارات وقد بدا سعيدا جدا بالهدية، ولكن قد تكون هناك "مشكلات خلف الكواليس"، حسب "الماركا".

يحاول رونالدو ضمان ظهور كل شيء على ما يرام على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق "خلف الأبواب المغلقة"، حسب البرنامج التلفزيوني Socialite.



وتشير صحيفة "الماركا" إلى شائعات بأن علاقة رونالدو وجورجينا مستمرة فقط لأنها مفيدة لحياتهما المهنية ووضعهما كمشاهير.



وقال الصحفي، غونزالو فاسكويز، إن "خيبة الأمل الأخيرة للاعب مع المنتخب البرتغالي في مونديال قطر، ربما تسببت في أزمة بينهما، بينما كان حفل الزفاف الذي خططا له "جاهز تماما".



وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في قطر، حيث أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم بعد أن هز الشباك من ركلة جزاء في المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن المجموعة الثامنة أمام غانا.



وودعت البرتغال النهائيات من دور الثمانية بعد الخسارة أمام المغرب 1-صفر.



وقال رونالدو إن نسخة قطر 2022 ستكون على الأرجح آخر نهائيات كأس العالم سيشارك فيها حيث يخطط للاعتزال في سن الأربعين، وفقا لـ"رويترز".



وورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال مؤخرا لفريق النصر السعودي في عقد يمتد حتى 2025.



ولا يمكن استبعاد أن جورجينا لديها "اعتراضات" على الانتقال معه إلى الشرق الأوسط، بعيدا عن جميع أو معظم أصدقائها وعائلتها، حسب "الماركا".



وقدرت وسائل إعلام قيمة عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما بأكثر من 200 مليون يورو بما يعادل 214.04 مليون دولار.



وأعلن النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه سيقيم حفلا "لاستقبال اللاعب الأعظم عالميا" كريستيانو رونالدو، الثلاثاء.



ونشر النصر في حسابه على تويتر، الاثنين، صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر، حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا".



وأضاف النادي الذي يلقب باسم العالمي "غدا جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في ساحة النصر مرسول بارك".



ويتصدر النصر الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضا مباراة واحدة مؤجلة.



ويحلم النصر بحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2019 وإنهاء سيطرة غريمه الهلال في آخر ثلاثة مواسم، وفقا لـ"رويترز".