بالصور- استقبال "حار" لـ كريستيانو رونالدو في السعودية!

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وصل اللاعب كريستيانو رونالدو رفقة عائلته ووفد مرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء يوم الاثنين، للالتحاق بصفوف نادي "النصر"، الذي وقع له مؤخرا لمدة موسمين وحتى عام 2025.

واستقبل أطفال من مشجعين "العالمي" المهاجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله والوفد الذي بصحبتهم بالورود، إلى جانب حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي السعودي، وذلك في صالة مطار الملك خالد الدولي.

وقال حساب "النصر" في موقع تويتر: "نجد العُظمى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم، لاعب نادي ‎النصر كريستيانو رونالدو يصل الرياض".



وكذلك غرّد حساب كأس العالم الرسمي: "العالمي يحط الرحال عند العالمي كريستيانو رونالدو وصل السعودية ووجد استقبالا جماهيريا حارا".



وتوجه رونالدو وعائلته إلى حيث مكان إقامتهم، قبل ساعات من إقامة حفل الاستقبال المقرر للاعب في ملعب مرسول بارك، وذلك مساء يوم الثلاثاء.



وتزينت شوارع الرياض بلافتات تحمل عبارة "هلا رونالدو"، تزامنا مع وصول اللاعب إلى العاصمة السعودية.

وكان الشارع الرياضي السعودي قد أكد على أهيمة ظهور أحد أبرز لاعبي لعبة كرة القدم على مر تاريخها في مسابقة دوري "روشن"، إذ من المفترض أن يعكس ذلك تأثيرا كبيرا نحو الأفضل.