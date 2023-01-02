بالصورة - من أسرار بيليه.. أحبَّ هذه النجمة المصرية وحاول خطفها

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عقب وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أمس الخميس، استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تكشف خلاله الفنانة المصرية الراحلة زبيدة ثروت وقوع بيليه في حبّها.

وقالت ثروت خلال مقابلة على شاشة قناة "الحياة" المصرية، إنها كانت تزور الكويت عندما التقت مصادفةً ببيليه الذي أبدى إعجابه بها من النظرة الأولى.

وأضافت أنها تلقّت حينها دعوة من وزير كويتي لحضور حفل افتتاح أحد المهرجانات في العام 1973. وأضافت أنها دخلت إلى مكان إقامتها في الفندق وفوجئت بحشود تتجمّع حول أحد الأشخاص، ولاحظت أن المكان مليء بأكاليل الورد.

وتابعت أن إعجاب بيليه بها دفعه إلى أن يُلبسها طوق ورد قبل أن تعلم أنه اللاعب الشهير. وكشفت في المقابلة نفسها أن بيليه اتّصل بها عبر الهاتف بعدما عادت إلى مصر، كما أعلنت عن عدم حبّها للعبة كرة القدم.

وأردفت زبيدة ثروت بالقول: "بيليه كان هيتجنن عليَّ، وطلب خطبتي والزواج مني؛ ووصل بيه الأمر أنه أراد أن يخطفني، وكان بيطاردني في كل مكان أذهب إليه، حتى تخلصت منه بالركوب معه في الطائرة والنزول منها قبل أن يعرف بذلك، وحين علم صديقي عزت العلايلي بالأمر، طلب مني بإلحاح أن أصطحبه لكي يلتقط صورة معه".