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نادين الراسي تستذكر جورج الراسي ليلة رأس السنة: الكاس مر!

1
JANUARY
2023
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احتفلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي امس بوداع عام واستقبال عام جديد، برفقة الاهل والاصدقاء، ابرزهم طليقها ووالد ابنها حاتم حدشيتي، ووجود ابنها مارك الذي يحرص دائما على ان يكون سندها في كل الاوقات، حيث شاركت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر اجواء الحفل امس، لافتة الى سعادتها العارمة بوجود من تحب الى جانبها، كما وجهت رسالة الى روح شقيقها الراحل جورج الراسي.
 
 
وفي التفاصيل، وعدت نادين شقيقها جورج بأن تكون قوية في العام الجديد، اذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تتمايل على انغام اغنية للفنان اللبناني وائل كفوري، ارفقتها بتعليق قالت فيه: "لعيونك حبيبي"، وهو عنوان احدى اغنيات الفنان الراحل جورج الراسي، كما تابعت: "2023، انتظريني".
من جهة أخرى، نشرت نادين الراسي صورة ظهرت فيها برفقة ابنها مارك، وارفقتها بالتعليق التالي: "قد ما يكون الكاس مر، وجودك حلالي حياتي وحلالي المر، يا روح الماما"، كما نشرت صورة اخرى ظهرت فيها برفقة مارك ووالده طليقها حاتم حدشيتي، علقت عليها بالقول: "الغوالي.. عندما تصبح قصة الحب، قصة حياة".
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