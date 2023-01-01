مشهدية "مين حبيبي أنا" من جديد بين وائل كفوري ونوال الزغبي

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لطالما طالب جمهور الفنانين نوال الزغبي ووائل كفوري بإعادة مشهدية الديو الأشهر “مين حبيبي أنا”، وفي كل لقاء صحافي كان يأتي الجواب من النجمين بالترحاب وبرغبتهما الحقيقية بإعادة إحيائه، ولكن مرّت السنوات وظلّ تنفيذ هذه الرغبة رهن انتظار اللحظة المناسبة.

أمّن “تريو الرياض” نايت هذه اللحظة، واجتمع أخيراً كفوري والزغبي أمام جمهور حاشد ليحققا هذه الرغبة الفنية المعبّىة، إذ قدّما ليلة أمس الديو الأشهر على الاطلاق، وسط تفاعل جميل ومعبّر من النجمين إلى جانب التفاعل الاكبر اللذين حظيا به من الجمهور الحاضر والمتابع لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

قدّم كفوري والزغبي “مين حبيبي أنا” سنة 1996، ولم تقدم الزغبي غيره طيلة مسيرتها الفنية، موضحة في عدة لقاءات صحفية أنها قامت بالديو الأهم والأنجح طيلة مسيرتها الفنية.