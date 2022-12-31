بعد انضمام رونالدو إلى نادي النصر رسميًا... وزير سعودي يعلّق!

A + A -

أعرب وزير الرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر.



ورحب الوزير بقدوم "صاروخ ماديرا" إلى الملاعب السعودية، وكتب على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية.. مرحباً بك".



وتابع قائلا: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وكان نادي النصر قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة ضم المهاجم البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.



وأضاف النادي على حسابه عبر "تويتر", "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025" مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي.



وتابع, "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد" وذلك دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.



وقدرت وسائل إعلام قيمة عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).



واعتبر آل معمر: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".



وأردف: "بوجوده في النصر سنمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".



من جانبه، قال رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر "تويتر": "متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".



وزاد: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".



وقال رونالدو في بيان منفصل: "أنا محظوظ لأنني فزت بكل شيء كنت أخطط للفوز به على صعيد كرة القدم الأوروبية، وأشعر الآن أن هذه هي اللحظة المناسبة لمشاركة تجربتي في آسيا".



وشدد على أن أنه يتطلع "للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق ومساعدتهم على تحقيق النجاح".



ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد الإنكليزي الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها قائد المنتخب البرتغالي إنه شعر بالخيانة من قبل النادي وانه لا يكن الإحترام لمدربه الهولندي إريك تن هاغ.



وسوف يصل رونالدو إلى السعودية وهو يحمل في جعبته مجموعة كبيرة من الألقاب بعد فترة رائعة قضاها مع العملاق الإسباني ريال مدريد ما بين عامي 2009 و2018 حيث فاز بلقبين لدوري الدرجة الأولى ومثلهما في كأس ملك إسبانيا وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية، وفقا لوكالة رويترز.



ومضى رونالدو قدما ليسجل رقما قياسيا مع ريال مدريد وهو 451 هدفا وجمع أكثر من 800 هدف إجمالا على صعيد الأندية ومنتخب البرتغال.