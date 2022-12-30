شيرين وفضل شاكر في سهرة واحدة.. لقاء واتفاق "على ديو"

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في إطار رحلتها إلى لبنان إختارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تكون أبرز محطاتها الفنية على شكل زيارة للفنان فضل شاكر الموجود في مخيم عين الحلوة.

شيرين وزوجها حسام حبيب وبعد انقطاع عن اللقاء دام أكثر من 12 سنة زارا شاكر، وكان اللقاء مفعمًا بالودّ واستذكار الأعمال الفنية المشتركة وأبرزها “الديو” الأول الذي جمع فضل وشيرين.

شيرين وفضل ظلّا على اتصال دائم وحافظا على علاقة الزمالة الفنية طوال فترة انقطاع اللقاءات، واليوم وقبل ساعات من العام 2023 حضرت في السهرة

الأغنية المشتركة التي جمعتهما وهي “كل عام وانت حبيبي”.

ودار الحديث بينهما على ضرورة إنتاج عمل مشترك بينهما “ديو”، وهي فكرة كان فضل وشيرين متفقين عليها منذ سنوات ولم تمت بعد.

الـ SBI تفردت بتغطية الحدث الذي حضره المنتج يوسف حرب والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء.