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حرب بيانات تتصاعد بين فنانة لبنانيّة وشركة توزيع أغانيها..

30
DECEMBER
2022
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أصدرت "وتري أوفشور ش. م. ل" بياناً حذّرت فيه الشركات الأخرى من التعامل مع النجمة إليسا بما يتعلق بألبومها المقبل، رداً على بيان الأخيرة بفسخ التعاقد بين الطرفين.

وأكّدت "وتري" على رفضها بيان إليسا جملة وتفصيلاً، موضحةً أن "العقد الموقع بين الشركة والسيدة اليسار الخوري المعروفة فنياً باسم "اليسا" لا يزال ساري المفعول بجميع مفاعيله القانونية".
وأشارت إلى أن "النزاع الحاصل حول أغنية "أنا وبس" والتي ذكرتها الفنانة في بيانها هو بينها وبين الفنان زياد برجي حصراً" وليس مع شركة وتري بصفتها موزعاً رقمياً مستقلاً، وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية".
وأعلنت الشركة التزامها تنفيذ أي قرار قضائي يبت بأحقية حقوق الأغنية المذكورة أعلاه من دون أي تلكؤ، مع تأكيدها على "حقوقها الحصرية في توزيع الألبوم الجديد للفنانة اليسا وتحذر أي شركة أخرى من التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الفنانة اليسا بخصوص الألبوم المذكور محتفظة بكامل حقوقها القانونية".
وشدّدت "وتري" على أنها تتعامل مع فنانين من مختلف الدول العربية منذ اكثر من 10 سنوات وهي شركة رائدة في التوزيع الرقمي وحماية حقوق الفنانين من دون اي استثناء أو تمييز.
وكانت إليسا أعلنت أنها "لأسباب قانونيّة قرّرت وقف التعامل مع شركة وتري أوف شور ش.م.ل، بخاصة بعد التعدي الحاصل على أغنيتها "أنا وبس" وعدم تدارك الموضوع من قبل المعنيين بهذا الأمر، وتعلن أنها قد فسخت علاقتها التعاقدية مع الشركة".

وأضافت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أنها "بصدد التفاوض مع شركة توزيع أخرى من أجل توقيع اتّفاقية ترخيص محتوى في ما بينهما تمنح بموجبها هذه الأخيرة الحق الحصري لتوزيع الألبوم الذي يتضمّن أغنية "أنا وبس" وأغنية "من أول دقيقة" وغيرهما واتاحتهما رقمياً عبر المنصّات الالكترونية".

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