ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد مجددًا.. هل انتهت علاقتهما؟

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بعد انتشار أخبار حول مواعدة النجم العالمي ليوناردو ديكابريو لعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد خلال الأشهر الفائتة، أشارت تقارير جديدة إلى أن الأمور قد تلاشت بينهما.

وفي العودة إلى الوراء، زُعم أن جيجي حديد، 27 عاما، لم تحضر حفلة عيد ميلاد دي كابريو الـ48 الفاخرة في تشرين الثاني.

وبحسب المعلومات، فقد اتّضح أن عارضة الأزياء العالمية "ليس لديها طاقة لمواكبة أسلوب حياة النجم ليوناردو دي كابريو وروتينه".

ويُذكر أن ليوناردو دي كابريو كان قد شوهد مؤخرًا مع عارضة الأزياء فيكتوريا لاماس، البالغة من العمر 23 عامًا، وذلك بعد تصوير الممثل وهو يغادر The Birds Streets Club في لوس أنجلوس مع لاماس الأسبوع الفائت ويدخلان السيارة معًا.

وأثار هذا الأمر شائعات بأنهما يتواعدان، إلا أن المصادر أعلنت أن "علاقتهما غير مؤكدة حتى الآن".

Glamour