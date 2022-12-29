شركة "وتري" ترد على بيان اليسا وتحذر

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ردت شركة "وتري" على البيان الصادر عن الفنانة اللبنانية اليسا والذي اعلنت فيه عن فسخ تعاقدها معها وذلك على خلفية ازمة اغنية "انا وبس" مع الفنان اللبناني زياد برجي والشاعر اللبناني احمد ماضي.

وجاء في بيان الشركة:"فوجئت شركة وتري أوفشور ش. م. ل بالبيان الصادر عن مكتب الفنانة اليسا عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتاريخ 27‏/12‏/2022 وعليه، يهم الشركة توضيح ما يلي:

١ - ترفض الشركة مضمون البيان جملة" وتفصيلا".

٢- ان العقد الموقع بين الشركة و السيدة اليسار الخوري المعروفة فنيا باسم "اليسا" لا يزال ساري المفعول بجميع مفاعيله القانونية.

٣- ان شركة وتري تتعامل مع فنانين من مختلف الدول العربية منذ اكثر من 10 سنوات و هي شركة رائدة في التوزيع الرقمي و حماية حقوق الفنانين دون اي استثناء او تمييز.

٤- إن النزاع الحاصل حول أغنية "أنا وبس" و التي ذكرتها الفنانة في بيانها هو بينها و بين الفنان زياد برجي حصرا" و ليس مع شركة وتري بصفتها موزع رقمي مستقل وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية.

٥- تؤكد الشركة كما أكدت من اليوم الأول التزامها تنفيذ أي قرار قضائي يبت بأحقية حقوق الأغنية المذكورة اعلاه دون أي تلكؤ.

٦- تؤكد شركة وتري على حقوقها الحصرية في توزيع الالبوم الجديد للفنانة اليسا وتحذر أي شركة أخرى من التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الفنانة اليسا بخصوص الالبوم المذكور محتفظة بكامل حقوقها القانونية".