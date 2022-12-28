سائق تاكسي أوصل فنانًا من صيدا إلى أنطلياس.. انتظره خارج الفندق ليأخذ أجرته فتوارى عن الأنظار!

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نشر أحد سائقي سيارات الأجرة حادثة حصلت معه عند توصيل "فنان" توارى عن الأنظار دون أن يدفع أجرته. وفي التفاصيل، فقد طلب منه الزبون أن يوصله من صيدا إلى جونية وثم أنطلياس وعرّف عن نفسه بأنه المطرب م.د. وقد اشترط عليه السائق أن يأخذ أجره 3 مليون ووافق. يكمل السائق محمد قصته حيث أوقف زبونه عند اكسبرس ودفع ثمن ما اشتراه على أن يرد الزبون المبلغ له، وبعدها أوصله إلى فندق وتوارى عن الأنظار.

يقول السائق لموقع بنت جبيل أن كل ما يريده هو أن يأخذ حقه وحق أطفاله خاصة وأن الحادثة لم تحصل معه وحسب، بل مع العديد من السائقين. وكشف أنه تلقى العديد من الإتصالات منذ أن نشر عن الموضوع ليمحي المنشور لكنه مصرّ على المضي قدمًا لاسترجاع حقه وبالطرق القانونية.