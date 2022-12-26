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لمناسبة الميلاد... هدية من “جورجينا” الى “رونالدو” بـ”ربع مليون” جنيه إسترليني (صورة)

26
DECEMBER
2022
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قدمت جورجينا رودريغيز، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، هدية ثمينة لشريكها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عبارة عن سيارة فارهة.

ونشر رونالدو عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، صورة للهدية التي تلقاها وهي عبارة عن سيارة من نوع “رولز رويس”، وأرفقها بعبارة شكر لشريكته.

وظهر رونالدو وهو يبتسم داخل السيارة مع أسرته، فيما كان يقف إلى جانب السيارة شخص بهيئة “سانتا كلوس”.


وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن سعر السيارة الفارهة يزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني.

ويمر رونالدو حاليا بأصعب فترة في مسيرته حيث لم يرتبط بأي فريق منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل شهر تقريبا، كما ودع مع البرتغال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر من الدور ربع النهائي، وشهدت البطولة جلوس “الدون” على مقاعد البدلاء في مباراتي الدور ثمن النهائي وربع النهائي.

وتتحدث عدة تقارير أن رونالدو قد ينضم لنادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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