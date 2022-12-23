أول تعليق لنادين الراسي بعد انفصالها عن خطيبها.. ماذا كشفت؟

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خرجت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن صمتها، بعد انتشار خبر انفصالها عن خطيبها مجد دعبول وما قيل عن خيانة الاخير لها، لترد لاول مرة كاشفة تفاصيل جديدة عن علاقتهما.

وفي حديث لمجلة الجرس، نفت نادين الراسي أنّ يكون مجد دعبول قد خانها مع إمرأة أخرى، قائلة: “مجد أنظف رجل عرفته في حياتي”، مضيفة: “لا نزال نحبّ بعضنا حتّى الآن، لكنّ النصيب أقوى منّا، وانفصلنا برضى وتوافق”.

هذا ووضعت نادين الراسي حدا لكل الاخبار والشائعات التي انتشرت في الاونة الاخيرة حول الموضوع، اذ قالت: “لا أسمح بكلمة خاطئة عن مجد لأنّه لا يستحقّ إلّا كلّ خير”.