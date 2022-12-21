لهذا السبب انفصلت نادين الراسي عن خطيبها...

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تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي في الايام القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اخبار حول انفصالها عن خطيبها مجد دعبول بعد اشهر قليلة من وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.



وبحسب ما تم تداوله، فقد اشارت بعض التقارير الى ان سبب الانفصال هو خيانة مجد لـ نادين، اذ اكتشفت الاخيرة حديثه مع إحدى الفتيات، ما ادى الى انفصالهما على الفور، الا ان هذه الاخبار تبقى في اطار ما تداوله رواد مواقع التواصل حيث لم يصدر اي تعليق من نادين، نفيا او تأكيدا، حتى كتابة هذه الاسطر.

هذا وكان الثنائي الغيا متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم حذف جميع الصور التي تجمعهما، ما جعل المتابعون يؤكدون خبر الانفصال.