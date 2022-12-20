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القبض على امرأة تسرق هدايا عيد الميلاد من منزل دي نيرو

20
DECEMBER
2022
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لصة شابة تسعى للعودة لمسلكها الإجرامي القديم تسللت لمنزل النجم روبرت دي نيرو في مانهاتن لكن القدر أبى أن يمهلها حتى تسطو على هدايا عيد الميلاد تحت شجرة ميلاد النجم العجوز، فألقي القبض عليها في منزله.
 
كانت عناصر الشرطة تتبع آثار غرينش الواقع – غرينش بطل رواية "كيف سرق غرينش عيد الميلاد" والتي وضع بطلها خطة كي يبطل احتفال عيد الميلاد في بلدة هوفيل السحرية- عندما شاهدوها وهي تتسلل لمنزل نجم "العراب" و"غود فيلاس"، المكون من طابقين، الساعة 2.45 فجر الإثنين، حسبما افادت الشرطة.
 
وبالداخل وجدوا امرأة (30 عاما) في غرفة المعيشة  "تحاول سرقة ممتلكات" وألقوا القبض عليها.
 
لم تعلن الشرطة اسم المتهمة.
 
دي نيرو الذي كان بأعلى، هبط لغرفة المعيشة لدى اعتقال اللصة.
 
وقال الناطق باسم النجم البالغ من العمر 79 عاما، إن دي نيرو لن يدلي بأي تصريحات بشأن محاولة السرقة.
 
وقالت الشرطة إن باب القبو الذي استخدمته السيدة لدخول المنزل ظهرت عليه علامات دخول قسري.
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