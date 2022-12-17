في خطوة عالمية... عمل سينمائي يجمع جورج خباز ونخبة من النجوم

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خطوة عالمية للفنان اللبناني جورج خباز، الذي يشارك في بطولة فيلم "يونان"، إلى جانب البطلة الألمانية آنا شيغولا والممثلة التركية سيبيل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones، وبمشاركة الفنان السوري باسم ياخور.

وسيتم تصوير الفيلم، من إخراج الكاتب أمير فخر الدين، العام المقبل في ألمانيا وعلى جزيرة صغيرة في الدنمارك، وهو من إنتاج مشترك الماني، فرنسي، ايطالي.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتب عربي في المانيا يسافر إلى جزيرة نائية بحثاً عن الانتحار، ليلتقي بامرأة عجوز، توقظ فيه الرغبة بالحياة.