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توقف فنانة روسية وضعت ملصقات مناهضة للحرب في متاجر سانت بطرسبرغ(بالصور)

16
DECEMBER
2022
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تواجه الفنانة الروسية الكسندرا سكوتشيلينكو حكماً قد يصل إلى السجن عشر سنوات، وذلك بعد توقيفها لاستبدالها ملصقات في عدد من المتاجر برسائل مناهضة للحرب الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلام روسية مستقلة مشاهد تظهر الفنانة وهي تبتسم تزامناً مع دخولها قاعة المحكمة يوم الخميس، مكبلة اليدين وبرفقة عنصرين من الشرطة، وسط تصفيق من مجموعات حضرت لدعمها.

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وتُحاكم الفنانة البالغة 32 عاماً بتهمة “نشر معلومات مضللة” عن الجيش الروسي مع التحريض على “الكراهية السياسية” داخل متاجر في سانت بطرسبرغ، وهي تهمة ظهرت بعد غزو أوكرانيا ويعاقَب عليها بالسجن 10 سنوات.

وأُوقفت سكوتشيلينكو، البالغة من العمر 32 عاما، في 11 نيسان عقب تفتيش منزلها .

واعترفت سكوتشيلينكو بوضعها الملصقات لكنّها أكدت أنها غير مذنبة وأنّ الرسائل لا تحتوي على معلومات مضللة.

وبحسب وسائب إعلامية محلية، توجّهت إلى المدعي العام بالقول “أين الجريمة في جملة “أوقفوا الحرب؟ “.

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