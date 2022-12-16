إيلون ماسك يُعلق حساباً يتابع تحركات طائرته الخاصة..."الحساب الموقوف"

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أعلن الملياردير إيلون ماسك الأربعاء أنه اتخذ إجراءات قانونية تتعلق بتعليق حساب يتابع تحركات طائرته الخاصة ElonJet أو "إيلون جيت"، الّذي يضمّ أكثر من نصف مليون متابع.



وكتب إيلون ماسك على تويتر، بعد بضعة أيام على شرائه المنصة في مقابل 44 مليار دولار، "التزامي بحرية التعبير يصل إلى حد عدم حظر الحساب الذي يتبع طائرتي، رغم أن ذلك يشكل خطراً مباشراً على سلامتي الشخصية". لكن باتت عبارة "الحساب موقوف" تظهر عند محاولة تصفح حساب @ElonJet على تويتر اعتبارا من الأربعاء.



وقد أعيد تفعيل الحساب لفترة وجيزة بعد الحجب، إذ غرد صاحبه كاتبا "ها قد عدت"، قبل تعليقه مجددا في المساء.



وكان حساب "إيلون جت" الذي أنشأه طالب جامعي، واسمه جاك سويني، ويضم حوالى نصف مليون متابع، يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة التابعة لرئيس شركتي تيسلا وسبايس اكس.



وفي رسالة كانت منشورة في أعلى الحساب عندما كان لا يزال مرئياً، شدد صاحب الصفحة على "امتلاك جميع الحقوق لنقل المعلومات" بشأن حركة الطائرة، نظراً إلى أن البيانات علنية كما أن جميع الطائرات، حتى تلك العائدة إلى الرئيس الأميركي (اير فورس 1)، يجب أن تكون مجهزة بجهاز إرسال مستجيب، يهدف إلى المساعدة في تحديد هويتها بواسطة الرادار.



ولا يزال بالإمكان الوصول إلى الحساب الشخصي للطالب وفيه معلومات عن كيفية الاطلاع على البيانات المرتبطة بحركة طائرة إيلون ماسك على الشبكات الاجتماعية الأخرى.