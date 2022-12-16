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تجدّد الخلاف بين فنانتين لبنانيّتين.. والسلاح "تويتر"

16
DECEMBER
2022
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على ما يبدو أن علاقة الصلح بين سيرين عبد النور و نادين نجيم والتي حكي عنها كثيرا في الوسط الفني لن يكتب لها النجاح أقله في هذه الفترة، خصوصًا بعدما علم ET بالعربي من مصادره الخاصة أن سيرين قامت بحظر حساب نادين على تويتر باستخدام البلوك، وبذلك تحجب سيرين عنها أيضا رؤية تغريداتها التي تنشرها، اذ أن عملية إلغاء سيرين متابعتها لنادين قامت بها منذ فترة طويلة.

أحدث خلاف بين سيرين ونادين:
وكان أحدث خلاف بين سيرين و نادين جاء بعد ما صرّحت به سيرين على هامش مشاركتها في ندوة ضمن فعاليات "منتدى الإعلامي العربي" في دبي حيث قالت فيها أنّ المنتج صادق الصبّاح طرح فكرة إقامة عمل درامي مشترك مع زميلتها نادين، إلّا أنّ الأخيرة رفضت الأمر".
وكان نيشان وقتها وجه سؤالاً لسيرين حول إمكانية التعاون مع زميلتها نادين فردّت "أستاذ صادق اقترح هذ الموضوع سابقاً ووافقتُ عليه، إلّا أنّ نادين رفضت". فردّ الصبّاح على كلامها بالقول: "لستُ متأكداً"، فقاطعته "هناك مقابلة عبر (يوتيوب) قالت فيها نادين نجيم أنّ رزنامة العام 2021 محجوزة، وهذا الأمر غير وارد".
وقتها نادين ردت عبر تويتر وكتبت تغريدة قالت فيها "حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام".
وتابعت نادين "في مثل بقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".

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