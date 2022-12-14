تنبأ بموته قبل ساعات... وفاة فنان عربي كبير!

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فُجع الوسط الفني بوفاة الشاعر السوري صفوح شغالة عن عمر ناهز الـ66 عامًا، تاركا خلفه أجمل الاغنيات التي قدمها لاهم الاسماء في عالم الفن العربي، ابرزهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان اللبناني وائل كفوري وسلطان الطرب جورج وسوف وغيرهم الكثير.

من جهة اخرى، شغل سبب وفاة الشاعر الراحل كل من عرفه واحبه، اذ لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان سبب وفاة صفوح شغالة يعود لمرض عضال لم تعرف طبيعته، في حين قال عدد آخر أنه تعرض لوعكه صحية ألمت به خلال الأيام الماضية وأدخل الى المستشفى لتلقي العلاج، الى أن أعلن عن وفاته رسميا مساء امس.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا للراحل على حسابه عبر فيسبوك، قال فيه: " انتهت الرحلة سامحوني.. انا في ذمة الله"، معبرين عن حزنهم الشديد لهذا الخبر المؤلم.