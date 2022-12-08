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أعلنت المغنية سيلين ديون على حسابها عبر "انستغرام" الخميس، أنها مصابة بـ"متلازمة عصبية نادرة جداً"، أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان مقرراً أن تحييها في أوروبا ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور".

وبدت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية متأثرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها، وأوضحت فيه أنها تعاني "مشاكل صحية منذ مدة طويلة".

وقالت: "شُخّصت حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس".

وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضاً من "استخدام أوتارها الصوتية" بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

وأضافت "يحزنني كثيراً أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا خلال شباط"، مؤكدةً أنّ "فريقاً ممتازاً من الأطباء" يعتني بحالتها الصحية.

وكان مقرراً أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في نهاية شباط من جمهورية التشيك.

وأحيت ديون أول 52 حفلة من الجولة قبل انتشار جائحة كورونا في أوائل 2020.

ثم أعلنت النجمة الكندية في كانون الثاني الفائت إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.

وقد حصلت سيلين ديون منذ بداية مسيرتها الفنية على عدد هائل من الألقاب الفخرية والجوائز. نبذة عن أهمها:

في عام 1988 ، فازت بالجائزة الأولى في مسابقة يوروفيجن عن فيلم "Ne partez pas sans moi".

بعد ذلك، فازت بـ 12 جائزة عالمية للموسيقى بما في ذلك جائزة الاستحقاق الخاصة طوال حياتها المهنية: جائزة Legend Award.

حصلت على جائزتي أوسكار في عام 1993 عن أغنيته في "الجميلة والوحش" وفي عام 1998 عن "قلبي سيستمر" من فيلم تيتانيك.

5 جوائز جرامي في فئة "ألبوم العام".

21 جائزة جونو (أهم جائزة في الفنون الموسيقية في كندا).

في عام 1998، تم تكريمها بلقب ضابط من وسام كيبيك الوطني ووسام كندا.