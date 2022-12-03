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فور وصولها الى الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة، كان بعض محبّي النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم بانتظارها في مدخل الفندق للترحيب بها والتقاط الصور التذكاريّة معها، ومن بينهم معجبة حققت حلم طفولتها بلقاء نجمتها المُفضّلة.

ووثّقت الكاميرات لحظة لقاء المعجبة بالفنانة نانسي عجرم، وانهارت بالبكاء بين أحضانها. وكشفت صفحة معجبي نانسي التفاصيل بالقول: “الفتاة “بي” من عشاق نانسي عجرم منذ الطفولة، ورغم الظروف الصعبة التي مرت فيها تحقق حلمها”.

الفيديو مرفق مع الخبر: https://www.instagram.com/reel/ClpeYn2Idl4/?utm_source=ig_web_copy_link