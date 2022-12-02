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إلتون جون يحيي حفلته البريطانية الأخيرة في مهرجان غلاستونبري

2
DECEMBER
2022
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يحيي إلتون جون، في حزيران المقبل، حفلة، ضمن «مهرجان غلاستونبري»، هي «الأخيرة» له في المملكة المتحدة، قبل أن يختم جولته الوداعية، كما أعلن منظمو هذا الحدث الموسيقي البريطاني الشهير، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وغرّدت الصفحة الرسمية للمهرجان: «متحمّسون جداً للإعلان عن أنّ إلتون جون سيحيي حفلة مساء الأحد 25 حزيران ضمن (مهرجان غلاستونبري 2023)، وستكون حفلته الموسيقية الأخيرة في المملكة المتحدة ضمن جولته الوداعية».

وأوضحت إميلي إيفيس، منظمة المهرجان الذي يُقام سنوياً في جنوب غربي إنجلترا وابنة مؤسسه، في تغريدة عبر «تويتر»، أنّها المرة الأولى التي يشارك فيها إلتون جون (75 عاماً) في المهرجان. وأضافت: «سنختتم المهرجان بإقامة مراسم وداعية لا تُنسى في هذه اللحظة المهمة لتاريخنا».

وبعد مشاركته في المهرجان البريطاني، يختتم إلتون جون أوائل تموز في أوروبا جولة وداعية، بعنوان «فيرويل ييلو بريك رود» ينهي بها مسيرته الفنية.

الشرق الاوسط

 

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