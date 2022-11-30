عادل إمام يتصدر «الترند» رغم ابتعاده عن الأضواء

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أثار الإعلان عن إقدام النجم المصري عادل إمام، خوض تجربة سينمائية جديدة، اهتماماً واسعاً وسط ترقب لمزيد من تفاصيل الفيلم الجديد.

رغم اختياره الابتعاد عن الأضواء خلال الآونة الأخيرة، تصدر النجم المصري الكبير عادل إمام، «الترند» في مصر وقائمة الأكثر بحثاً على موقع «غوغل» خلال الساعات الماضية، حيث تم تداول أخبار عن فيلمه الجديد «الواد وأبوه»، الذي يجمعه مع نجليه النجم محمد إمام والمخرج رامي إمام، وينتجه شقيقه المنتج عصام إمام، كما حاز فيديو قديم لـ«الزعيم» على اهتمام واسع هذه الأيام عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدث فيه حول علاقة الحب التي جمعته بزوجته هالة الشلقاني وكيفية تعارفهما، ولفت إلى أنه قد تعرف عليها أثناء وجوده في منزل صديقه سمير خفاجة، حيث كانت هالة جارة سمير آنذاك، وهناك أعجب بها وبدأت قصة حبهما «أنا ماكنتش حاطط في دماغي الزواج، ولكني اتجوزتها أول ما بدأنا بروفات (مدرسة المشاغبين)، فهي كانت قصة حب من نوع خاص، وشايف إن ربنا بيحبني عشان اتجوزت الست دي، ولما اتجوزتها في الأول كان بعقلي، ولكن بعد كدا قلت ماكنش ينفع أتجوز غيرها». بحسب تعبير إمام.

وكانت شائعات قد راجت في سبتمبر (أيلول) الماضي حول مرض «الزعيم» وإصابته بمرض ألزهايمر، وهو حديث تم تداوله بشكل واسع بعد تصريحات تلفزيونية قالها الإعلامي المصري محمد الباز، مطالباً أسرة عادل إمام «بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل» على حد تعبيره، وهي تصريحات قوبلت بقلق من جمهوره، كما قوبلت بانتقادات من أسرته باعتبار أن المرض شأن خاص، حيث نفت ذلك بشكل قاطع.

وتم تداول تسجيل صوتي مقتضب لعادل إمام عقب تلك الشائعات، طمأن فيها الفنان جمهوره، دون رد مباشر على الشائعات التي طالت وتطرقت لحالته الصحية. وقال: «كل شوية يطلع إشاعات... وكويس إن الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش».

«عادل إمام من النجوم الذين استطاعوا عبر تاريخهم خلق رابطة كبيرة مع جمهوره، حتى توحد معه ومع رحلة صعوده، منذ أدواره الأولى الصغيرة كما في (السكرتير الفني)، مروراً بأعماله المتنوعة بين الدراما والسينما والمسرح، حتى استطاع أن يكون نجم مصر الأول والزعيم»، كما تقول الناقدة الفنية صفاء الليثي لـ«الشرق الأوسط».

وتضيف الناقدة الفنية أن «عودة عادل إمام بفيلم جديد قد تكون مغامرة لا زلنا في حاجة لانتظارها لتقييمها، وإن كنت أتمنى أن تكون تجربة موفقة تليق بتاريخ عادل إمام»، وتضيف: «عادل إمام يتمتع بذكاء فني جعله خلال السنوات الأخيرة يختار موضوعات تناسب مرحلته العمرية الجديدة، ولا نعلم إذا كانت عودته بعمل جديد هي رغبته أم رغبة أسرته، وإن كان أي عمل جديد لعادل إمام يحظى باهتمام جماهيري».

وتصدر النجم البارز عادل إمام، في أغسطس (آب) الماضي، قائمة استفتاء أفضل مائة فيلم كوميدي في السينما المصرية، ضمن استفتاء نظمته جمعية كتاب ونقاد السينما المنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي بجانب اتحاد النقاد، حيث استحوذ على أكبر عدد من الأفلام في القائمة بـ18 فيلماً.

وكان مسلسل «فالنتينو»، الذي أذيع في موسم رمضان 2020. هو آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الزعيم، وسبقه سبع مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة، منها مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، و«العراف»، و«صاحب السعادة»، «أستاذ ورئيس قسم»، و«مأمون وشركاه» و«عفاريت عدلي علام»، و«عوالم خفية».