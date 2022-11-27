محامي منة شلبي يكشف حقيقة خضوعها لتحليل المخدرات

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لا يزال الجمهور يلاحق تطورات الأزمة التي تعرّضت لها الفنانة المصرية منة شلبي، الخميس، بعد ضبط مواد مخدّرة داخل حقيبتها في مطار القاهرة خلال عودتها من نيويورك.

وقرّرت النيابة العامة إطلاقها في اليوم نفسه، بعد فترة تحقيق استمرت قرابة الأربع ساعات، برفقة #محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد.

وخلال الساعات الماضية، تواترت أنباء حول خضوع الفنانة المصرية لتحليل المخدرات، وهو ما نفاه محامي النقابة بتصريح خاص لـ”النهار”، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله.

كما أوضح أن النيابة العامة تواصل تحقيقانها ولا مستجدات في الأمر حتى الساعة، ويأمل بأن تنتهي الأزمة بـ”صدور حكم بأنه ليس هناك من داعٍ للدعوى، والتأكد من عدم ملكيتها للمضبوطات، بل سوى علبة مستحضرات التجميل”.