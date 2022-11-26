المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مصر: منة شلبي أنكرت علاقتها بالمضبوطات

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كشف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مصر شعبان سعيد، تفاصيل التحقيق مع الفنانة منة شلبي، في قضية حيازتها لمواد يُشتَبه في كونها مخدرات.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أوضح شعبان سعيد قائلا: “منة شلبي أنكرت علاقتها بالمضبوطات، وقالت إن علبة المكياج الخضراء هي التي تخصها فقط، وأول مرة تشوف باقي المضبوطات، ومتعرفش هي جت منين، وإنها أول مرة تشوفها”.



وأكمل: “النيابة أخلت سبيلها، بعد انتهاء التحقيقات، وإنكار الفنانة صلتها بالمضبوطات، وفور طلبها من النيابة ستستجيب”، لافتا إلى أنه “سيتم تسديد الكفالة وستخرج فورا، وهتغادر لمنزلها في أقرب وقت، وستبرأ ساحتها قريبا”.

واستطرد: “الحقائب لم تفتش في وجود منة شلبي..قالوا لها الشنط بتتفتش، وبعدين فوجئت بالمضبوطات، وهي لم تكن موجودة عند تفتيش الحقائب، والتي من السهل فتحها، وممكن تكون مش حقيبتها أصلا”.

وقررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي خمسين ألف جنيه، بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات.