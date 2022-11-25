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إليسا تثير قلق جمهورها بشأن حالتها الصحيًة… فهل تخفي سرًا؟

25
NOVEMBER
2022
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أثار مقطع فيديو انتشر للفنانة اللبنانية، إليسا، حالة من القلق، حيث تساءل البعض هل تخفي نجمة “يا مرايتي” سرًا بشأن حالتها الصحيّة.

في التفاصيل، أحيت اليسا بالأمس حفلاً في “أرينا” الكويت، حيث تألقت أمام حشد جماهيري كبير، مقدمة باقة منوعة من أغنياتها الرومانسية.

اختارت إليسا لهذه المناسبة إطلالة تميّزت باللونين الأسود والزيتي، ونسقت معها حزامًا أسود اللون على الخصر. وكان لافتًا ارتداء اليسا قفازًا أسود اللون في يدها اليمنى ما أثار قلق جمهورها وتساءل البعض هل هناك ما تخفيه بشأن حالتها الصحية، لكن اليسا وضعت حدًا لكل الاخبار وقالت على هامش الحفل “أنا منيحة، قصيت إيدي بالغلط، مقطبة بس انا أحسن، بس قلت انا بخبي شوي الجرح فإرتديت القفاز”.

نذكر أن اليسا سبق وظهرت قبل نحو عامين وهي تضع ضمادة على يدها اليمنى. لكن اليسا قالت حينها إن تلك اليد، سبق وخضعت لجراحة فيها منذ في بلجيكا، بسبب الآثار الناتجة عن علاج سرطان الثدي الذي خضعت له.

بصراحة
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