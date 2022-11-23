نجمة لبنانية شهيرة وتفاصيل تعرّضها للتحرّش ثلاث مرات!

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كشفت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن تعرّضها للتحرش ثلاث مرات وهي طفلة.

وأختارت كارول، خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “غنيلي بالجو”، مع الزميل وسام بريدي، أن تتحدث بالموضوع واوصحت انها تعرّضت للتحرّش في عُمر الـ ٧ سنوات، و١٠ سنوات، و١٢ سنة.

وشدّدت كارول أنها لم تخبر أحدًا حينها بما تعرّضت له وهي طفلة وهذا ربما بسبب خجلها ولعدم فهمها ما يحصل معها. لكن في المرّة الثالثة عندما تعرضت للتحرش في عمر الـ ١٢ كانت تستوعب الموضوع اكثر، فعمدت الى تهديد الشخص الذي تحرّش بها.

ونصحت كارول أي أحد يتعرّض للتحرّش أن يتحدث مع اقرب شخص إليه ويثق به خاصة ان هناك العديد من الاهل لا يصدقون اولادهم عندما يصارحونهم بأنهم تعرضوا للتحرش من احد.



نذكر ان آخر أعمال كارول سماحة أغنية رومانسية بعنوان “مغرومة بمين”، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.