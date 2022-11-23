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وفاة نجم “Game Of Thrones” بعد صراع مع المرض

23
NOVEMBER
2022
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توفي الممثل ويلكو جونسون، نجم مسلسل “Game Of Thrones” الذي لعب دور الجلاد إيلين بلين، عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.
وكان الأطباء قد شخصوا حالة ويلكو جونسون عام 2013 وطلبوا منه حينها الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي إضافة إلى عملية جراحية، مرجحين أن فرصته في الحياة ضعيفة وأن لديه في الحياة حوالى الـ 10 أشهر ليعيشها على أبعد تقدير.

الا ان ويلكو رفض كل العلاجات واكتفى بالعملية الجراحية، حيث قال مدير أعماله حينها: “يريد ويلكو أن يستغل وقته حتى آخر لحظة، يريد أن يرقص ويستمتع بالحفلات كلما سنحت له الفرصة”.
وقد اشتهر ويلكو جونسون إلى جانب موهبته بالتمثيل، بعزفه على الغيتار، وكان يعزف بيده اليمنى على الرغم من أنه أعسر.
وقد نعته فرقته الموسيقية في بيان عبرت خلاله عن حزنهم لفراقه، وعن مدى الخسارة الكبيرة، كما نشرت عائلته على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي بيان جاء فيه: “هذا الخبر الذي لم نرغب أبداً في نشره ونحن نفعل ذلك بقلب حزين، لقد مات ويلكو جونسون”.

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