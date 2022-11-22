روميو لحود... وداعاً

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توفّي صباح اليوم الثلاثاء، المخرج ومصمم العروض والكاتب والملحن اللبناني روميو لحّود عن عمر 92 عاماً.

ولد روميو لحود في بلدة حبالين في قضاء جبيل. درس التعليم الابتدائي في مدرسة القدّيس يوسف في عينطورة. ثم بدأ دراسة هندسة الديكور في جامعة "موزار" لكنه تحول لدراسة "سينوغرافي ميكانيك" في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا.

بدأ مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها "ليالي لبنان". وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.

وهو المخرج العربي الوحيد الذي دُعي إلى حفل تتويج شاه إيران ودٌعي من قبل البلاط الملكي البلجيكي لتقديم حفلة في "مسرح الفنون الجميلة" في بروكسيل. وهو أول من أطلق "المسرح الدائم" في لبنان عبر الاستعراض الضخم "موّال" الذي استمر عرضه لمدة أحد عشر شهراً.

تزوج روميو لحود من ليليان بولان وأنجب منها ابنتان ثم تزوج بعد وفاة زوجته من ألكسندرا قطريب.