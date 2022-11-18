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بالصورة: الموت يضرب عائلة فنان لبناني!

18
NOVEMBER
2022
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فُجع الفنان اللبناني غدي بوفاة والدته بعد معاناة مع المرض.

ونشر غدي أكثر من صورة تجمعه مع والدته وكتب ناعيًا: “الله معك يا حنونة يا جبارة يا ملكة يا مِحبي ويا محبوبة ويا عمري كلو رح تضلك شمعة حياتي والإنسانة يلي بفتخر فيها وبشوف حالي فيها وقصصك ومزحاتك وضحكاتك رغم وجعك كل هالسنين ونصايحك رح تضل ترافقني بكل يلي باقي من حياتي لحد ما نرجع نلتقي، انت يلي متلك ما بموتوا يا إمي ناطرك كل ليلة تزوريني بمنامي وتخبريني شو عاملي قوق بالسماء مع الملايكة مطرح يلي ما في وجع لانو كفاكي وجع على طول ٤٠ سنة ولك لو جبل كان نهدّ وانت ضليتي متل الصخرة عم بتحاربي بصمت وتعلمينا حب الحياة والقوة بهالدني يا أسطورة حياتي انت يا ماما“.

وأضاف باللهجة المحكيّة: “هونيك عند يسوع بس في حب وصلا وسلام اليوم ودعتك انا وحبيب قلبك رافاييل وبوعدك ديماً خبروا عنك وحضروا فيديواتك وعلموا يحبك على قد ما بتحبيه يا ماما، الكلام بيخلص هون بس قصتنا خالدة يا إمي يا إم طوني“.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت ١٩ الجاري، في كنيسة مار يوسف – زندوقة.


تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد ٢٠ منه في صالة الكنيسة من الساعة ١١ قبل الظهر وحتى ٦ مساءً.


ويوم الاثنين ٢١ منه في صالة كنيسة مار انطونيوس الكبير جديدة المتن من الساعة ١١ قبل الظهر وحتى ٦ مساءً.

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