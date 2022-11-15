الفصل الأخير.. بيكيه وشاكيرا يتفقان على بيع "أغلى الممتلكات"

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كشفت تقارير إعلامية أن النجمة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه وافقا معا على بيع قصرهما في برشلونة، حيث ترعرع ابنيهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القرار جاء بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامي في الولايات المتحدة.

ويقع قصر شاكيرا وبيكيه في بلدية "Esplugues de Llobregat"، على بعد حوالي نصف ساعة من وسط مدينة برشلونة، ويضم استوديو تسجيل وصالة ألعاب رياضية وملعبي تنس وكرة قدم مصغرة.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يجري عرض المنزل الفخم، المكون من 5 طوابق، للبيع بسعر يتراوح بين 12 و13.5 مليون يورو.

ويعيش جيرارد حاليا في شقة في شارع مونتانير العصري في برشلونة مع صديقته الجديدة كلارا شيا (23 عاما).

في المقابل، لا تزال شاكيرا في منزل العائلة السابق، لكن من المتوقع أن تغادر في وقت مبكر من العام المقبل.

وبعد علاقة استمرت أكثر من 10 سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو الماضي.

وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت عام 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (2013) وساشا (2015).