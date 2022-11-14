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اليسا لأسامة الرحباني: قول لريما ما تعيّط عليّ

14
NOVEMBER
2022
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مرّة جديدة، وقفت الفنانة اللبنانية، اليسا، على مسرح “أولمبيا” في العاصمة الفرنسية باريس لتقابل جمهورها الذي اصبح على موعد معها على هذا المسرح العريق.

خطفت اليسا الأنظار بعفويتها وتألقها، فبدت مرتاحة الى أبعد حدود فغنت مقدمة باقة منوعة من أغنياتها العاطفية، أيضًا تركت لنفسها العنان فخلعت حذائها ورقصت وتفاعلت مع الجمهور الذي بادلها بالمثل متحولاً الى “جوقة” مرددًا الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

حضر الحفل عدد من المشاهير أبرزهم المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني، الفنانة هبة طوجي وزوجها الموسيقي إبراهيم معلوف، إذ حرصت اليسا على توجيه تحيّة خاصة لهم وأبدت رغبتها بالغناء للسيدة فيروز أغنية “سألتك حبيبي” قائلة لأسامة ” قول لريما ما تعيّط عليّ”.

اليسا اختصرت اللحظات التي عاشتها مع الجمهور على مسرح “اولمبيا” بهذه العبارة “لا أستطيع أبدًا التعوّد على هذه اللحظة، فهي تجلب لي الكثير من الدفء والحب والسعادة، ببساطة سحرية! شكرًا لكم لا يكفي”.

على صعيد آخر، تسافر اليسا الى مصر للقاء الجمهور المصري مجددًا بحفل فني تحييه يوم الجمعة، في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر على مسرح زد بارك بالشيخ زايد في مصر حيث ستشارك السوبرستار راغب علامة في الحفل.

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