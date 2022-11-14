تطوّر غير متوقع في قضية إليسا وزياد برجي...

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في تطور جديد لأزمته مع النجمة إليسا وخلافهما على حقوق ملكية أغنية "وبطير"، كشف النجم زياد برجي أن النيابة العامة اللبنانية قررت صرف النظر عن إفادته في الشكوى القانونية المرفوعة ضده، مهدّداً إياها بالقانون.

وفي التفاصيل، صدر بيان عن مكتب النجم اللبناني أوضح فيه تطورات الخلاف الذي أكد أنه لن يتراجع فيه أو يستسلم، وجاء في البيان: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أنه حضر بوكالته عن الفنان اللبناني زياد برجي إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وتقدّم بمذكرة جرى إبلاغ مضمونها إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي قبلتها، وقررت صرف النظر عن الاستماع إلى افادة برجي وكذلك أحمد ماضي“.

وأضاف البيان: "كما أبلغنا المحامي قيقانو أن الحملة التي أطلقتها السيدة إليسا، وما تضمنته، والتي رافقت تقديمها للشكوى، تشكل جرماً يعاقب عليه القانون، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وكانت إليسا قد اتّهمت برجي والشاعر ماضي، بقرصنة الأغنية وإعادة نشرها خلافاً للقانون، مؤكدةً اتخاذها كل الإجراءات القانونية لوقف التعدّي على حقوقها، الا أن قصة زياد كانت مختلفة وتوعّد بأخذ حقه بالقانون أيضاً.