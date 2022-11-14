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كارول سماحة: أخاف على ابنتي من هذه الأغاني

14
NOVEMBER
2022
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أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خشيتها على ابنتها من أغاني المهرجانات و"التيك توك"، قائلة: "في كل فترة تظهر أغانٍ سطحية، صرنا بعصر استهلاكي، يحتكم للتيك توك والتريند، بخاف على ابنتي من أغاني المهرجانات والتيك توك".
 
 
وأضافت خلال برنامج "أنغام" على قناة DMC المصرية أن المطرب والملحن مروان خوري يعرف شخصيتها جيدا، لذلك نجحت الأعمال التي جمعتهما، مشيرة إلى أن أول ألبوماتها (طلع فيا هيك) كان في عمر الـ 30 عاما.
 
مثلث مقدس
كما كشفت عن أسماء أكثر المطربين الذين تأثرت بهم طوال مشوارها الفني، حيث أكدت أن صباح ووديع الصافي وفيروز "مثلث مقدس بالنسبة لها في بيتها".
 
يذكر أن كارول سماحة شوقت جمهورها ومتابعيها للحلقة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، من خلال نشر الفوتو سيشن الدعائي الذي جمعها بأنغام.
 
"من أحلى الحلقات"
وعلقت على الصور قائلة: "من أحلى الحلقات اللي صورتها مع حبيبتي النجمة أنغام.. استنونا الخميس والجمعة ٩ مساءً على DMC".
 
يشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة كان فيديو كليب أغنيتها "إجازة" التي قدمت من خلالها وصلات غنائية استعراضية درامية مبهرة وكانت أيضاً من إخراج بتول عرفة وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان.
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