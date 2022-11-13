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مسيّرة فضائية أميركية تعود إلى الأرض بعد 908 أيام في المدار

13
NOVEMBER
2022
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حطّت طائرة مسيّرة تعود للجيش الأميركي من طراز X-37B السبت في قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا بعدما أمضت نحو عامَين ونصف عام في المدار، حسبما أعلنت مجموعة بوينغ المصنعة للطائرات.

وأمضى المكوك غير المأهول والذي قام برحلته الأولى في العام 2010، ما مجموعه أكثر من عشر سنوات في الفضاء خلال ستّ مهمات، بحسب بيان مجموعة بوينغ.

وقال نائب رئيس شركة "بوينغ سبيس" Boeing Space التابعة للمجموعة جيم تشيلتون إن المكوك "يواصل تحطيم الأرقام القياسية وتزويد بلدنا قدرة لا مثيل لها على اختبار ودمج تقنيات فضائية جديدة بسرعة".

وتمّ إطلاق X-37B ضمن أقصى درجات السرية وصُمّمت للقوات الجوية الأميركية من قبل شركة "يونايتد لونش ألاينس" United Launch Alliance المشتركة بين بوينغ ولوكهيد مارتن.

ويبلغ طول الطائرة تسعة أمتار، وطول جناحيها 4,5 أمتار وتعمل بألواح شمسية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد كشفت عن هدف المكوك قبل إطلاقه في أيار 2020، متحدثة عن سلسلة من التجارب العلمية.

وكان الجيش الأميركي قد أوضح حينها أن المهمة هادفة لاختبار تفاعلات مواد معينة في الفضاء وتقييم آثار الإشعاع المحيط في الفضاء على سلسلة من البذور وتحويل إشعاعات شمسية إلى طاقة راديو-كهربائية.

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