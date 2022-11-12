مرة جديدة.. شيرين تتزوج من حسام حبيب

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صدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور بإعلانها عقد قرانها مجددا على طليقها الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc مصر”: “أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكن حسام أصر على عقد القران أمس الخميس. وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه”.

وأضافت :” عاوزة أطمن الناس، أن أنا في عصمة رجل طيب جدا، وبيحبني، وكان معمول لنا حاجة، والحمد لله ربنا فكهالنا”، في إشارة لأعمال سحر.

وأعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب “أنا متسامحة، ولا استطيع أن أفعل ذلك به”.

وأضافت: “لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي”.

من جهته، قال حسام حبيب إن المشاكل التي حدثت بينهما الفترة الماضية، كانت مثل أي مشاكل تحدث بين أي زوجين، وأنهما اتفقا على حل أي خلافات بينهما وتحقيق أهدافهما.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تعرضت لأزمة في الفترة الأخيرة، وأدخلها شقيقها لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان على المخدرات.

وانفصلت شيرين رسميا عن زوجها في بداية شهر كانون الاول الماضي بعد ما يقرب من 4 سنوات من الزواج. وقالت حينها أن شروط العودة إلى حسام “تتطلب معجزة”، نافية في حينها ما نشر على لسان والد حسام عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.