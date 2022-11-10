معلومات تشير إلى أن شاكيرا خانت جيرارد بيكيه أولاً.. إليكم التفاصيل

A + A -

بتصريحات خاصة أدلى بها جوردي باستي، وهو أحد الأصدقاء المقربين من لاعب كرة القدم الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه لصحيفة "إل ناسيونال"، أكد الشاب أن سبب إنفصاله عن شاكيرا ممكن أن يكون خيانة شاكيرا له وليس العكي.'

وقال جوردي باستي: "بيكيه لم يتحدث عن تفاصيل انفصاله عن شاكيرا، وخلال ثلاثة أشهر ظهر كالشرير في تلك القصة، وحتى نعلم كافة التفاصيل لا يجب أن نتحدث كثيرًا".

وأضاف: "في الحياة هناك تفاصيل عديدة بعضها قد يتشابه مع غيره لدرجة كبيرة، بعض تلك التفاصيل ستدهشكم، ربما يكون الأمر على عكس ما سمعتم تمامًا".