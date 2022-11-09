كواليس خروج شيرين من المستشفى...يكشفها محام مارس الضغوط على المستشفى لإخراجها

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حمود سعيد:

كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس خروجها من أحد المستشفيات بالنزهة بعد تلقيها العلاج.

وقال "قنطوش" في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "خرجت من المستشفى بصحبة محاميها - ياسر قنطوش - واستقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها.

ونفى محامي شيرين ما تردد عن خروجها من المستشفى بصحبة فنان شهير من أصدقائها واستمرار علاجها لديه.

وأضاف "قنطوش" إنها تتعرض لمؤامرة: "قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وذكر محامي شيرين في منشوره أنها لن تتوانى عن مقاضاة أي شخص يسيء لها أو لسمعتها "وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".