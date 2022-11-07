ماذا فعلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بجائزة المئة ألف دولار؟

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تحدّثت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون عن استعداداتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وخلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “Pop Quiz”، شجّعت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الصبايا على الظهور من دون استخدام فيلتر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفةً أن جمالها نصفه لبناني والنصف الآخر أردني لأن والدتها أردنيّة، كما نفت أن تكون قد فكّرت بالخضوع لعمليات التجميل..

وأجابت ياسمينا زيتون على سؤال “في أي مسابقة تتوقعين أن يحالفك الحظ وتعودين الى لبنان باللقب: ملكة جمال العالم او ملكة جمال الكون؟”، فقالت “أتوقع فوزي باللقبين، وأستعد بكل طاقتي لمسابقة ملكة جمال الكون”. وتابعت ياسمينا “فرقة ميّاس أعطتنا الأمل، يمكن تكون هالسنة سنتنا كلبنانيين”.

فهل تكون ياسمينا زيتون ملكة جمال الكون بعد جورجينا رزق؟”، تجيب “معقول، اليوم شفت صورة عن البلدان يللي صرلن زمان ما ربحوا اللقب، ومن بينن لبنان. انشالله، ما منعرف”.

ومن بين الجوائز الّتي حصلت عليها ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون عند تتويجها ملكة على عرش الجمال اللبناني هو مبلغ مئة ألف دولار أميركي. فماذا فعلت بهذا المبلغ؟

تجيب ياسمينا زيتون “بعد ما عملت شي، بعد ما لحّقت اتطلّع فيون. بعدني عم حضّر لمسابقة ملكة جمال الكون، بس أكيد رح أصرفن على التسوّق”.

كما تحدّثت ياسمينا زيتون خلال اللقاء انها تتابع دراستها في مجال الاعلام وتحبّ تقديم البرامج السياسيّة. ولكن لو سُنحت لها الفرصة لطرح سؤال واحد على رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون قبل انتهاء ولايته ومغادرة قصر بعبدا، ماذا يكون هذا السؤال؟

تجيب ياسمينا قائلةً “عندما زرت الرئيس عون في قصر بعبدا، قلت له إننا نريد إعطاء الأمل لجيل الشباب الّذي يتمتع بطاقات كبيرة ولكن فرصه ضئيلة في لبنان”. وأضافت “أسأل الرئيس عون اليوم: هل أنت راضٍ من كلّ قلبك على ما حقّقته في عهدك؟”.

جاء حديث ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وعبر موقع الـ LBCI الالكتروني.