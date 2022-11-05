بالفيديو- أصالة تتصدّر التراند بعد تصرّفها الأخير

A + A -

أحيت الفنانة السورية، أصالة نصري، حفلًا غنائيًّا في ختام مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدمت أصالة باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة منها: “شكرًا”، “يا مجنون”، “بنت أكابر”، “شايفة فيك”، “خانات الذكريات”، “٦٠ دقيقة”، وغيرها.

خلال الحفل قامت فتاة صغيرة بإقتحام المسرح واحتضنت أصالة التي تأثرت بشدّة وعانقتها وقالت: “يا روحي قلبي أنت.. أنا الصغار بيحبوني وراقيين.. أنا بموت على الأطفال كتير ولو ما كنت بغني كنت جبت ١٥ ولد بس ما كنت فاضية جبتن أربعة”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

بصراحة