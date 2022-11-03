محامي شيرين يكشف تفاصيل تسجيلها الصوتي المسرب ويتحدث عن مفاجأة للرأي العام

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كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تفاصيل تسجيلها الصوتي، والذي استغاثت من خلاله مطالبة بالخروج من المستشفى، مؤكدا أنها بصحة جيدة.

وأكد في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة mbc، مصر، أن "شيرين عبد الوهاب مثلت للتحقيق وسيكون مفاجأة للرأي العام"، مؤكدا أن كل ما يهمه هو حمايتها وصحتها.

وأضاف: إحنا في دولة قانون ولما اتكلمت في أول مرة وعرفت أن في تقرير من المجلس للقومي للصحة النفسية يستوجب علاجها مشيت وقلت تعظيم سلام، ولكن لما يطلع تقرير تاني يقول أن حالتها كويسة ولا تستلزم العلاج يبقى لازم نحترم ده، لكن المستشفى عملت حوار تاني ومضتها على ورقة أنها قاعدة باختيارها.

وأضاف محامي شيرين: من حق المريض الاختيار وأنا توجهت للمستشفى وطلبت منهم أشوف موكلتي لكن إدارة المسشتفى رفضت تدخلنا وتوجهنا للنيابة العامة، ونشرت التسجيل الصوتي لـ شيرين وهي اللي طلبت مني أنزله على صفحتي وقالت مش عاوزة أقعد في المستشفى وخدت التسجيل وقدمته للنيابة وفي تحقيق.

وكانت شيرين استغاثت بمحاميها، من داخل المستشفى المحتجزة به، تطالبه بسرعة إخراجها، مؤكدة أنها أصبحت بصحة جيدة بعد مرور 20 يوما على تلقيها العلاج في المستشفى.

وقالت شيرين في تسجيل صوتي مستغيثة بمحاميها: من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى هما مضوني على ورق مش عارفة إيه هو.. لكن أنا بقالي 20 يوم وبقيت كويسة وكملت علاجي، ضروي من فضلك خرجني.

وكان محامي شيرين أكد أن الفنانة المصرية منعت من الخروج من المستشفى على الرغم من صدور تقرير من وزارة الصحة منذ أسبوع لأنها لا تستوجب العلاج الإلزامي، ولذلك أرغمت على العلاج الاختياري، وطالب وزارة الصحة بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة حسب وصفه، مشيرا إلى أن هذا التوقيع يوجد به إكراه معنوي على شيرين وضد رغبتها، لأنها تريد مغادرة المستشفى.