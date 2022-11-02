شيرين تستغيث للخروج من المستشفى

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عادت قصة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للواجهة مجدداً، بعد نشر محاميها الخاص، ياسر قنطوش، مقطعاً صوتياً تستغيث فيه شيرين من المكوث في المستشفى النفسي، الذي تم وضعها فيه للعلاج من إدمان المخدرات.

وقالت شيرين عبد الوهاب في المقطع الصوتي الذي بثه محاميها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا بقيت كويسة، مضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج».

وكشف قنطوش كواليس ظهور المقطع الصوتي وحالة شيرين قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «موكلتي شيرين عبد الوهاب بخير، وحصلت منذ ما يقرب من أسبوع على تقرير من وزارة الصحة يجعلها تعود لمنزلها، ولا يلزمها بالعلاج في مستشفى، ولكن يتم منعها وإرغامها على استكمال العلاج بهذا المستشفى، وهذا إرغام معنوي لها لأنها لا تريد البقاء في المستشفى».

وطلب قنطوش من وزارة الصحة المصرية التدخل من أجل منح موكلته حقها في عودتها لمنزلها مجدداً، خصوصاً بعد أن عولجت من أزمتها الصحية.

وشدد قنطوش على أن موكلته «خضعت للعلاج بالمستشفى لمدة اقتربت من عشرين يوماً كانت كفيلة لعودتها إلى كامل صحتها»، واصفاً ما يحدث حالياً بأنه «مهزلة يمارسها المستشفى ضدها».

يُذكر أنه تم حجز شيرين في إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان إلزامياً، منذ نحو 20 يوماً، ما فجَّر موجة من الجدل الواسع والمستمر حتى الآن، لا سيما مع ابتعاد المطربة عن الأضواء تماماً، بعدما تم نقلها بواسطة شقيقها، محمد عبد الوهاب، ووالدتها، اللذين أعلنا إدمانها المواد المخدرة.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان في حفل «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، الذي احتفلت خلاله بعيد ميلادها، برفقة ابنتيها مريم وهنا، وقدمت في الحفل عدداً وافراً من الأغنيات.