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هيفا تخرج عن صمتها بعد الضجة التي أحدثتها صورها في السعودية!

2
NOVEMBER
2022
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في أول ردّ منها، تطرّقت الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، حول حملة التنمّر التي طالتها بعد انتشار صورها خلال حفلها الأخير الذي أحيته في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأطلّت “وهبي” في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة “mbc مصر”، مؤكدة أن مثل هذا الأمر التافه لا يستوقفها لأنه قد يحدث مع أي أحد، لكن الردّ الحقيقي على الحملة هو ظهورها أمام الملايين على الهواء مباشرة لتقول لهم هذه هي هيفا.

وأشارت هيفا ان هذه الحملة المبرمجة ورائها عدة اشخاص هدفهم التشويش عليها خاصة انها في بلد راقٍ جدًا وفي حدث فني كبير تحسد عليه فمن الواضح انها مستهدفة جدًا، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا قائلة: “إلعبوها بطريقة أكثر ذكاءً في المرة المقبلة، لأن ظهوري على المسرح هو الرد”.

كما عبّرت هيفا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة لأول مرّة في موسم الرياض ومقابلتها الجمهور السعودي، لافتة إلى أن الجمهور خطف قلبها، وكان هناك من تناغم واضح بينها وبين الجمهور، واصفة هذه اللحظة بأجمل لحظات حياتها الفنيّة.

ووجهت هيفا الشكر والاحترام لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، ولشركة روتانا والسيد سالم الهندي وذلك بعد إتاحة الفرصة لها للقاء الجمهور السعودي.

بصراحة
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