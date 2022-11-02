بشرى سارة عن شيرين.. حفل غنائي مرتقب في هذا التاريخ!

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بعد الأخبار التي أكدت أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حالة استشفاء حالياً وفق ما ذكره نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل مؤخراً.

خرجت أخبار سارة جديدة حول حالتها الصحية، فقد كشف الصحافي المصري هاني عزب، أن صاحبة "مشاعر"، بدأت بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدى المنصات فقط، بعد السماح لها بذلك.

كما ذكر الصحافي المطلع على أخبار المشاهير، عبر حسابه في "تويتر"، أن شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر أكتوبر وتم إلغاؤه، مؤكداً أن منظم الحفل اتفق مع إدارة أعمالها على موعد جديد سيكون في منتصف شهر يناير وذلك بشكل مبدئي، مشيرا أن احتمال خروج الفنانة المصرية من المستشفى أصبح قريبا للغاية.جاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، عن آخر تطورات حالتها الصحية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة "إم بي سي مصر" إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

تعاطي المخدرات

يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من إبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021.