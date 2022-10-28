إيلون ماسك "ينتقم".. أول قرار بعد الاستحواذ على "تويتر"

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في أول خطوة بعد إتمام استحواذه على "تويتر"، قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك إقالة القيادة العليا للشركة، التي اتهمها في وقت سابق بـ"تضليله".

وكان ماسك يرى أن قيادة الشركة ضللته بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أتم ماسك صفقة الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.

ماذا فعل ماسك؟

• قالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا غادي.

• أضافت المصادر أن أغراوال وسيغال كانا في مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة، وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.

• لم ترد "تويتر" ولا ماسك أو المسؤولون التنفيذيون بعد على طلبات للتعليق.