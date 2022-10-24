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مارك زوكربيرغ أحرق وقوداً بـ158 ألف دولار خلال 20 رحلة لطائرة الخاصّة...وانتقادات من البيئيين!

24
OCTOBER
2022
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أحرقت طائرة الملياردير مارك زوكربيرغ الخاصّة وقوداً بـ158.45 ألف دولار خلال 28 رحلة بين 20 آب ومنتصف تشرين الأول، حسبما أفاد موقع “فوكس بيزنس”.

وسافرت الطائرة إلى بنسلفانيا وتكساس ونيويورك وعدد من الولايات الأخرى، وقد أطلقت 253 طناً مترياً من الكربون فيما يبلغ متوسّط البصمة الكربونية للشخص الأميركي 16 طناً سنوياً.

وتمثل قضيّة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السفر بالطائرات الخاصة محط انتقاد تجاه العديد من الأثرياء والمشاهير، نظراً لبصمتها الكربونية العالية وما تسبّبه من تلوّث.

وسبق أن تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في منتصف تمّوز، لانتقاد لاذع بعد أن نشرت عبر “إنستغرام” صورة تظهر طائرتها وشريك حياتها، حيث وصف عدد من مستخدمي الإنترنت النجمة بأنّها “مجرمة في حق المناخ”.

إلى ذلك، انتشر عبر مواقع التواصل سيل من رسوم الميم والصور ومقاطع الفيديو التي تسخر من تايلور سويفت بعدما نُشرت دراسة أجرتها وكالة التسويق يارد تصنّف المغنية على أنّها “أكثر شخصية مشهورة تلويثاً للبيئة لهذا العام”، مع 170 رحلة بالطائرة أجرتها منذ بداية السنة.

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