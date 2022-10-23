رامي عياش يحصد جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان الفضائيات العربية

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شهدت الدورة الـ13 من مهرجان الفضائيات العربية الذي أُقيم مساء أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وحصل الفنان رامي عياش على جائزة أفضل مطرب عربي.

وبدأ الحفل بتوجيه التحية لروح الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في شهر سبتمبر الماضي، حيث الدورة الثالثة عشر اسمه، كما تم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي عن أبرز محطات مشواره الفني.

يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان بأسم الفنان الكبير الراحل هشام سليم، تخليدًا لذكراها وتقديرًا للأعمال التي قدمها خلال السنوات الماضية، وأثرى من خلالها السينما والدراما المصرية والعربية.

ويعتبر إطلاق اسم الفنان هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية، أولى التكريمات التي يحظى بها سليم بعد رحيله، حيث بادرت إدارة المهرجان بإطلاق اسمه عليه باعتباره أحد العلامات الهامة في السينما والدراما في مصر خلال السنوات الماضية.