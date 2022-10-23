«موسم الرياض» بنسخته الثالثة يدخل «غينيس»

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دخل موسم الرياض، الذي انطلق أول من أمس (الجمعة)، في نسخته الثالثة، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعد أن حقق رقماً قياسياً جديداً في استخدامه لأكبر عدد من الطائرات المسيرة، بلغت نحو الف طائرة، شاركت في تلوين سماء العاصمة الرياض، وإطلاق الألعاب النارية في حفل الافتتاح.

بدأ أمس السبت، في استقبال زائريه عبر افتتاح بوليفارد «رياض سيتي»، و«ونتر وندرلاند»، و«حديقة السويدي»، ليعلن بدء فعاليات الموسم الأضخم في المنطقة، ويقدم خيارات ترفيهية متنوعة من التسوق والمتعة، ويساهم في خلق بيئة ترفيهية لجميع أفراد المجتمع.

وتوافد الحضور بأعداد كبيرة لحضور اليوم الأول من إعادة افتتاح البوليفارد، حيث نفدت التذاكر بعد دقائق معدودة على افتتاحه، وأتيح للزائرين التجول في المنطقة واستكشاف كل ما هو جديد وسط تجارب جديدة مشوقة، كممر البورد ووك، والتلذذ بمأكولات أشهى المطاعم العالمية، وتجربة التسوق الفاخرة، والاستمتاع بالأجواء والحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض المسرحية الأسبوعية.

وقد شهدت المنطقة العام الحالي، تطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعماً ومقهى جديداً، إضافة إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية؛ أبرزها مسرحيتا الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبد الله، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأسبوعية والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

كما استقبل الزائرون مناطق البوليفارد التسعة، وهي النافورة بمقاهيها الفاخرة ومطاعمها العالمية، التي تطل على إحدى أكبر البحيرات الصناعية في الرياض، وسكوير التي تقدم تجربة تسوق مميزة لعلامات تجارية عالمية ومحلية، بالإضافة إلى شاشاتها العملاقة التي تقدم تجربة بصرية مذهلة. ومنطقة جاردن بأشجارها العامرة التي تقدم تجربة فريدة لتناول الطعام بين الشجر، بالإضافة إلى منطقة موسيقى التي تشهد عروضاً موسيقية يومية على مسرحها الدائري، ومنطقة «تروكاديرو» لمحبي ألعاب «الأنمي»، وتضم مراكز ترفيهية شاملة، والمنطقة الثلجة «أفالانش» التي تضم أكبر زلاجة في العالم.

إضافة إلى منطقة ستديو التي تضم مسارح كبرى ستُعرض بها أشهر المسرحيات العربية على مدار الموسم، ومنطقة «سبورت» لمحبي الرياضة والألعاب الحركية، التي تحوي كذلك على مقهى لنادي الهلال وآخر للنصر، ويعدان من أشهر الأندية الرياضية في السعودية.

وعادت منطقة «ونتر وندر لاند» العام الحالي بخمس ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح للزائرين استكشاف خيارات جديدة ومميزة، حيث يمكن لزائري المنطقة الاستمتاع بأكبر حلبة تزلج خارجية، إضافة إلى أكثر من 80 لعبة وتجربة حماسية لجميع الأعمار، والتمتع بالأجواء الشتوية، مع وجود نحو 46 مطعماً ومقهى و21 متجراً متنوعاً. كما ستُفتتح حديقة «السويدي» التي تعد إحدى المناطق المجانية للموسم، وستضم العديد من التجارب المختلفة، والعروض المتجولة، ومهرجانات أسبوعية متنوعة تعكس ثقافة 7 دول.

ويضم موسم الرياض بنسخته الثالثة، 15 منطقة، كل منها لها طابع ترفيهي خاص، وهي: «بوليفارد وورلد»، و«بوليفارد رياض سيتي»، و«ونتر وندرلاند»، إضافة إلى مناطق «المربع»، و«فيا رياض»، و«سكاي رياض»، و«لتل رياض»، و«رياض زوو»، و«إماجينيشن بارك»، و«ذا جروفز»، و«حديقة السويدي»، و«فان فاستفال»، و«واجهة الرياض»، و«سوق الزل»، و«قرية زمان».