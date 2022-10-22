بالصورة: الموت يضرب عائلة الممثلين ورد ويوسف الخال!

A + A -

فُجعت ورد الخال وشقيقها يوسف الخال بوفاة خالتهما سوزان بيرقدار، شقيقة الشاعرة مهى بيرقدار، بعد صراع مع المرض.

ونعت كل من ورد الخال وشقيقها يوسف خالتهما بالقول: “أراح الموت المأسوف عليها سوزان بيرقدار شقيقة الشاعرة مهى بيرقدار وخالة الممثلة ورد الخال والممثل يوسف الخال بعد معاناة قاسية مع المرض غابت سوزان وغاب معها الفرح والحنان تغمّدها الله بواسع رحمته وحنانه انّا لله وانّا اليه راجعون“.

بدورها كتبت نيكول سابا، “انتقلت الى رحمة الله السيدة سوزان بيرقدار شقيقة الشاعرة مهى بيرقدار، وخالة زوجي يوسف الخال وورد الخال فلترقد روحها بسلام ونطلب لها الدّعاء والمغفرة.. الله يرحمك سوزي“.